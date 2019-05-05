Чемпион UFC Кормье проведет бой с Миочичем 17 августа

ТАСС, 5 мая. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье проведет бой с соотечественником Стипе Миочичем 17 августа. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Бой пройдет на турнире UFC 241 в Анахайме.

8 июля прошлого года Кормье победил Миочича нокаутом в первом раунде в поединке за чемпионский титул на турнире UFC 226 в Лас-Вегасе.

40-летний Кормье провел 23 боя в ММА, в которых одержал 22 победы (8 - нокаутом), в одном поединке он потерпел поражение. На счету Миочича 21 поединок, 36-летний американец одержал в них 18 побед (13 - нокаутом) и потерпел три поражения.