"Крылья Советов" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 5 мая. Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.
У хозяев мяч на счету Артема Тимофеева (12-я минута), в составе гостей отличился Йонуц Неделчару (90).
Самарский клуб не может одержать победу в национальном первенстве четвертый матч подряд, в последний раз подопечные Миодрага Божовича побеждали 12 апреля в домашнем матче против казанского "Рубина" (1:0), после чего клуб потерпел три поражения подряд.
"Уфа" в последних семи матчах турнира потерпела одно поражение от тульского "Арсенала" (1:2), также на ее счету две победы и четыре ничьи.
В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают 13-е место с 28 очками в активе, "Уфа" идет на 14-й строчке, набрав 26 очков. Оба клуба находятся в зоне стыковых матчей.
В следующем матче "Крылья Советов" в гостях сыграют с грозненским "Ахматом" 11 мая, "Уфа" днем позднее на выезде встретится с московским "Спартаком".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|27
|18
|4
|5
|50-26
|58
|2
|Локомотив
|27
|14
|7
|6
|38-26
|49
|3
|Краснодар
|26
|13
|7
|6
|46-22
|46
|4
|ЦСКА
|26
|12
|8
|6
|36-18
|44
|5
|Спартак
|27
|12
|7
|8
|33-28
|43
|6
|Арсенал
|27
|11
|9
|7
|36-27
|42
|7
|Оренбург
|27
|10
|6
|11
|33-32
|36
|8
|Ахмат
|27
|9
|9
|9
|25-26
|36
|9
|Ростов
|26
|9
|9
|8
|23-21
|36
|10
|Рубин
|27
|7
|14
|6
|24-25
|35
|11
|Урал
|27
|9
|6
|12
|27-41
|33
|12
|Динамо
|26
|6
|11
|9
|21-21
|29
|13
|Крылья Советов
|27
|8
|4
|15
|23-36
|28
|14
|Уфа
|27
|5
|11
|11
|24-30
|26
|15
|Анжи
|27
|5
|5
|17
|13-47
|20
|16
|Енисей
|27
|4
|7
|16
|21-45
|19