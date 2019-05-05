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Футбол в России

"Крылья Советов" и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:1

ТАСС, 5 мая. Футболисты самарских "Крыльев Советов" сыграли вничью с "Уфой" со счетом 1:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

У хозяев мяч на счету Артема Тимофеева (12-я минута), в составе гостей отличился Йонуц Неделчару (90).

Самарский клуб не может одержать победу в национальном первенстве четвертый матч подряд, в последний раз подопечные Миодрага Божовича побеждали 12 апреля в домашнем матче против казанского "Рубина" (1:0), после чего клуб потерпел три поражения подряд.

"Уфа" в последних семи матчах турнира потерпела одно поражение от тульского "Арсенала" (1:2), также на ее счету две победы и четыре ничьи.

В турнирной таблице "Крылья Советов" занимают 13-е место с 28 очками в активе, "Уфа" идет на 14-й строчке, набрав 26 очков. Оба клуба находятся в зоне стыковых матчей.

В следующем матче "Крылья Советов" в гостях сыграют с грозненским "Ахматом" 11 мая, "Уфа" днем позднее на выезде встретится с московским "Спартаком".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит27184550-2658
2Локомотив27147638-2649
3Краснодар26137646-2246
4ЦСКА26128636-1844
5Спартак27127833-2843
6Арсенал27119736-2742
7Оренбург271061133-3236
8Ахмат2799925-2636
9Ростов2699823-2136
10Рубин27714624-2535
11Урал27961227-4133
12Динамо26611921-2129
13Крылья Советов27841523-3628
14Уфа275111124-3026
15Анжи27551713-4720
16Енисей27471621-4519
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