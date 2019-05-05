Сборная Литвы покинула второй по силе дивизион чемпионата мира по хоккею

ТАСС, 5 мая. Сборная Литвы крупно проиграла словенцам со счетом 0:9 и покинула группу А первого дивизиона чемпионата мира по хоккею.

Хет-триком в матче отметился Ян Дрозг (17, 50 и 60-я минуты), по одной шайбе забросили Роберт Саболич (4), Анже Копитар (29), Тадей Чимжар (29), Боштьян Голичич (35), Кен Ограеншек (40) и Александар Маговац (56).

В составе сборной Литвы выступает действующий президент Федерации хоккея Литвы 40-летний Дайнюс Зубрус, в 2004 году принимавший участие в Кубке мира по хоккею в составе сборной России, но потом он принял решение выступать за Литву. С 1996-го по 2016-й Зубрус играл в клубах Национальной хоккейной лиги.

Сборная Литвы заняла последнее место в группе А, набрав три очка, в следующем году команда будет выступать в группе В первого дивизиона. Место литовцев займет сборная Румынии, которая ранее гарантировала себе выход в группу А первого дивизиона.

В субботу сборные Казахстана и Белоруссии получили право выступать в высшем дивизионе на чемпионате мира 2020 года, заняв первое и второе место соответственно в группе А.