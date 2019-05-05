"Химки" обыграли "Астану" в первом матче четвертьфинала Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 5 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" на домашнем паркете обыграли "Астану" со счетом 82:59 в первом матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед набравший 27 очков. У "Астаны" самым результативным стал американский центровой Джеффри Гроселл (11).

Перед началом матча 30-летний Швед во второй раз подряд получил приз самому результативному игроку регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В регулярном чемпионате баскетболист набрал 342 очка в 15 матчах (в среднем - 22,80).

Счет в серии до трех побед стал 1-0 в пользу "Химок". Следующий матч пройдет 7 мая также на домашней площадке подмосковной команды.