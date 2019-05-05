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"Манчестер Юнайтед" потерял шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне

В предпоследнем туре чемпионата Англии клуб из Манчестера сыграл вничью с "Хаддерсфилдом"
Описание
© Anthony Devlin/PA

ТАСС, 5 мая. "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:1 сыграл вничью с "Хаддерсфилдом" в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе гостей гол забил Скотт Мактоминей (8-я минута), у "Хаддерсфилда" отличился Исаак Мбенза (60).

В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, дающее право играть в квалификации Лиги Европы, на счету клуба 66 очков. Подопечные Уле Гуннара Сульшера лишились шансов сыграть в Лиге чемпионов - за один тур до конца чемпионата отставание от идущего на четвертом месте "Тоттенхэма" составляет четыре очка.

"Хаддерсфилд" занимает последнее, 20-е место (15 очков), клуб досрочно вылетел во второй дивизион. В последнем туре "Манчестер Юнайтед" примет "Кардифф" 12 мая, "Хаддерсфилд" в этот же день в гостях сыграет с "Саутгемптоном".

В другом матче "Челси" дома обыграл "Уотфорд" со счетом 3:0. "Челси" поднялся на третье место в таблице, набрав 71 очко. "Уотфорд" идет десятым, в активе команды 50 очков.

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