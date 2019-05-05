"Факел" стал бронзовым призером чемпионата России по волейболу

ТАСС, 5 мая. Волейбольный клуб "Факел" из Нового Уренгоя обыграл петербургский "Зенит" и завоевал бронзовые медали чемпионата России.

Встреча в Новом Уренгое завершилась со счетом 3-1. В первом матче серии до двух побед "Факел" победил со счетом 3-2.

В финале кемеровский "Кузбасс" ведет в серии до трех побед с казанским "Зенитом" со счетом 2-0. Третий матч пройдет 7 мая.

"Факел" второй раз стал обладателем бронзовых медалей чемпионата (в первый раз - в сезоне-2008/09), это высшее достижение команды. Чаще всех в турнире побеждал казанский "Зенит", на счету клуба 10 титулов.