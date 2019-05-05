Свыше 20 тыс. человек из 32 стран приняли участие в Казанском марафоне

КАЗАНЬ, 5 мая. /ТАСС/. Казанский марафон, прошедший в столице Татарстана в пятый раз, собрал более 20 тыс. участников из 32 стран мира. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили организаторы мероприятия.

Как сообщалось ранее, победителем в марафонском забеге среди мужчин стал Степан Киселев (Татарстан), который показал время 2:12.56. Серебряную медаль завоевал легкоатлет Андрей Лейман из Краснодарского края (2:14.11), бронзовую - Юрий Чечун из Самарской области (2:15.29). В забеге среди женщин победу одержала Сардана Трофимова из Якутии (2:31.32), второй стала представительница Курганской области Ирина Сергеева (2:31.37), третьей - Алина Прокопьева (2:34.12), которая выступает за Московскую область и Чувашскую Республику.

"Сегодня в забегах на разные дистанции приняли участие порядка девяти тысяч человек, вчера на стартах вместе с детскими забегами было около 12,5 тысяч. В общей сложности в марафоне приняли участие порядка 21,5 тыс. человек из 32 стран мира", - сказал собеседник агентства.

"Марафон очень понравился, замечательно, когда есть возможность пробежаться по городу, трасса впечатлила, практически все достопримечательности мы увидели, вдобавок сделали только один круг, это для марафонцев супер. Марафон растет, с каждым годом все лучше и лучше становится", - сказал журналистам победитель в мужском зачете.

Легкоатлет добавил, что не в полной мере доволен своим результатом. "Хотелось бы немного побыстрее, результат вроде бы неплохой, но для норматива на Олимпиаду нужно на минуту побыстрее бежать. Все-таки нормативы у нас подняли буквально недавно, такие цифры очень тяжело показывать в одного, надо хорошую компанию, чтобы это реализовывать", - отметил он.

Участники марафона пробежали на выбор одну из четырех дистанций (42,2 км, 21,1 км, 10 км или 3 км). Кроме того, в рамках марафона был организован детский забег. В этом году трасса марафона изменилась, она была проложена в один круг и пролегала вблизи главных достопримечательностей города. Ключевым стало ограничение перепада высоты до 100 метров на протяжении всех 42,2 км для того, чтобы участники марафона смогли показать лучший результат.