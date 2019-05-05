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Футбол в Испании

СМИ: футболист "Барселоны" Дембеле пропустит месяц из-за травмы

У француза диагностировано повреждение бицепса правого бедра

ТАСС, 5 мая. Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Усман Дембеле пропустит около месяца из-за травмы бедра. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, 21-летний спортсмен прошел медицинское обследования, которое вывело у него повреждение бицепса правого бедра. Отмечается, что форвард может не сыграть в текущем сезоне.

Дембеле провел в составе испанского клуба 65 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. За это время он дважды стал чемпионом Испании. В составе национальной сборной Франции Дембеле провел 21 матч и забил два мяча, на чемпионате мира 2018 года в России Дембеле в составе французской команды стал победителем турнира.

"Барселона" 7 мая в гостях сыграет с английским "Ливерпулем в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первый матч завершился победой испанской команды (3:0).

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