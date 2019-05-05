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Единая лига ВТБ

УНИКС обыграл "Калев" во втором матче серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ

Встреча завершилась со счетом 108:84

ТАСС, 5 мая. Казанский УНИКС на домашнем паркете обыграл эстонский "Калев" со счетом 108:84 во втором матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал сенегальский тяжелый форвард УНИКСа Морис Ндур, набравший 23 очка. У "Калева" самым результативным стал американский форвард Арнетт Моултри (16)

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу УНИКСа. В первом матче серии казанский клуб обыграл "Калев" со счетом 92:82.

Следующий матч пройдет 8 мая на домашней площадке эстонской команды.

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