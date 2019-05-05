"Сент-Луис" сравнял счет в серии второго раунда плей-офф НХЛ с "Далласом"

ТАСС, 6 мая. "Сент-Луис" в гостях одержал победу над "Далласом" со счетом 4:1 в шестом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Пьетранджело (2-я минута), Давид Перрон (36), Джейден Шварц (48) и Сэмми Блейз (49), у проигравших отличился Тайлер Сегин (12).

Российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев отметился результативной передачей. Его одноклубник форвард Владимир Тарасенко и нападающий "Далласа" Александр Радулов очков не набрали. После четвертого гола "Сент-Луиса" вместо голкипера "Далласа" Бена Бишопа вышел российский вратарь Антон Худобин.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 3-3. В сезоне-2015/16, когда "Даллас" в предыдущий раз играл в плей-офф НХЛ, во втором раунде он также встречался с "Сент-Луисом", для определения победителя также потребовалось семь матчей. В той серии сильнее оказался "Сент-Луис".

Заключительный матч серии пройдет в ночь на 8 мая в Сент-Луисе.