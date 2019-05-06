"Денвер" сравнял счет в серии 1/4 финала плей-офф НБА с "Портлендом"

ТАСС, 6 мая. "Портленд" дома проиграл "Денверу" со счетом 112:116 в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Денвера" Джамал Мюррей, в активе которого 34 очка, 4 передачи и 5 подборов. Трипл-дабл в составе победителей оформил центровой Никола Йокич, набравший 21 очко, сделавший 12 подборов и 11 передач. Дабл-дабл из 21 очка и 10 подборов на счету форварда Пола Миллсэпа.

В составе "Портленда" самым результативным стал защитник Си Джей Макколлум, набравший 29 очков. На один балл меньше на счету защитника Дэмиана Лилларда.

Счет в серии до четырех побед стал равным - 2-2. Пятая встреча пройдет в ночь на 8 мая в Денвере.