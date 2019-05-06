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Джокович вышел на пятое место по числу недель в ранге лидера рейтинга ATP

Серб удерживает лидирующую позицию на протяжении 250 недель

ТАСС, 6 мая. Серб Новак Джокович вышел на пятое место в истории по количеству недель, проведенных на высшей строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

Джокович удерживает лидирующую позицию на протяжении 250 недель. Дольше него на вершине рейтинга находились только швейцарец Роджер Федерер (310 недель), американец Пит Сампрас (286), чех Иван Лендл (270) и еще один представитель США Джимми Коннорс (268).

Джокович является 15-кратным победителем турниров Большого шлема. Всего на его счету 73 титула на соревнованиях под эгидой АТР. В составе сборной Сербии он стал обладателем Кубка Дэвиса (2010), также в его активе бронзовая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде 2008 года в Пекине.

Теги
Джокович, Новак
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