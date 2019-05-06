Российский теннисист Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 6 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.
В активе 22-летнего теннисиста 2685 очков. Другой россиянин 23-летний Даниил Медведев также сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2625). С четвертого на третье место рейтинга поднялся швейцарец Роджер Федерер, также на одну позицию, с десятой на девятую, поднялся грек Стефанос Циципас.
Рейтинг ATP от 6 мая:
- 1 (1). Новак Джокович (Сербия) - 11160 очков;
- 2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) - 7765;
- 3 (4). Роджер Федерер (Швейцария) - 5790;
- 4 (3). Александр Зверев (Германия) - 5565;
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 5085;
- 6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) - 4115;
- 7 (7). Кэй Нисикори (Япония) - 3780;
- 8 (8). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) - 3225;
- 9 (10). Стефанос Циципас (Греция) - 3190;
- 10 (9). Джон Иснер (США) - 3085...
- 13 (13). Карен Хачанов (Россия) - 2685;
- 14 (14). Даниил Медведев (Россия) - 2625...
- 86 (89). Андрей Рублев (Россия) - 644.