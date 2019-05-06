Российский теннисист Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 6 мая. Россиянин Карен Хачанов сохранил 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации в понедельник.

В активе 22-летнего теннисиста 2685 очков. Другой россиянин 23-летний Даниил Медведев также сохранил 14-ю позицию в рейтинге (2625). С четвертого на третье место рейтинга поднялся швейцарец Роджер Федерер, также на одну позицию, с десятой на девятую, поднялся грек Стефанос Циципас.

Рейтинг ATP от 6 мая: