Сборная России по футболу проведет отборочный матч ЧЕ против казахстанцев в Калининграде

ТАСС, 6 мая. Сборная России проведет домашний матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команды Казахстана в Калининграде. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч на стадионе "Калининград" пройдет 9 сентября 2019 года (начало 21:45 мск).

Также в рамках отборочного турнира россияне сыграют со сборной Шотландии 6 сентября в Глазго (начало в 21:45 мск).

Российская команда выступает в группе I, где занимает второе место после двух матчей, набрав три очка. Сборная России провела две гостевые встречи, уступив бельгийцам (1:3) и обыграв казахстанцев (4:0).

Следующий матч в рамках квалификации к чемпионату Европы команда России проведет 8 июня в Саранске против сборной Сан-Марино, 11 июня россияне в Нижнем Новгороде сыграют с командой Кипра.