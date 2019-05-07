"Милуоки" укрепил преимущество в серии плей-офф НБА против "Бостона"

ТАСС, 7 мая. "Милуоки" на выезде одержал победу над "Бостоном" в четвертом матче серии второго раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 113:101.

Самым результативным игроком матча вновь стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, в активе которого дабл-дабл из 39 очков и 16 подборов. Он также добавил к ним четыре передачи, один блокшот и один перехват.

В составе "Бостона" лучшим стал защитник Кайри Ирвинг. На его счету 23 очка, шесть подборов и 10 передач. Также дабл-даблы оформили форварды хозяев Джейсон Тейтум и Маркус Моррис. Первый набрал 17 очков и совершил 10 подборов, второй занес себе в актив 18 очков и 14 подборов.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу "Милуоки". Следующий матч пройдет 9 мая на площадке лидера противостояния.