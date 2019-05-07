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Сборные по хоккею

Игрок "Коламбуса" Гавриков вызван в сборную России по хоккею для подготовки к ЧМ

Мировое первенство стартует 10 мая в Словакии
Владислав Гавриков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Владислав Гавриков
© Александр Щербак/ТАСС

ТАСС, 7 мая. Защитник Владислав Гавриков получил вызов в национальную сборную России по хоккею для подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус", за который выступает Гавриков, вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли. Команда в серии второго раунда уступила "Бостону" со счетом 2-4. Также в составе клуба выступают российский голкипер Сергей Бобровский и нападающий Артемий Панарин, которые по окончании сезона станут свободными агентами.

Гавриков подписал контракт с "Коламбусом" 13 апреля, срок соглашения составил два года. В плей-офф защитник успел провести два матча, однако результативными действиями не отметился. Изначально россиянин выступал в составе петербургского СКА в прошедшем сезоне. Всего он сыграл в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) 279 матчей (57 - в плей-офф) и набрал в них 61 очко (20 голов + 41 результативная передача).

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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