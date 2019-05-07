"Колорадо" в овертайме победил "Сан-Хосе" и сравнял счет в серии 1/4 финала Кубка Стэнли

ТАСС, 7 мая. "Колорадо" одержал победу над "Сан-Хосе" в овертайме со счетом 4:3 в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча проходила в Денвере.

В составе "Эвеланш" шайбы забросили Тайсон Джост (25-я минута), Джей Ти Комфер (39, 44) и Габриэль Ландеског (63). У "Сан-Хосе" заброшенными шайбами отметились Марк-Эдуар Власик (35, 58) и Брент Бёрнс (40).

Российский защитник "Колорадо" Никита Задоров провел на льду 19 минут, не отметившись результативными действиями, на его счету семь силовых приемов, два заблокированных броска и показатель полезности -1. Вратарь клуба россиянин Семен Варламов не принимал участие в игре.

Счет в серии до четырех побед стал равный - 3-3. Седьмой матч состоится в ночь на 9 мая в Сан-Хосе. Победитель противостояния в финале Западной конференции встретится с победителем пары "Сент-Луис" - "Даллас" (счет в серии 3-3).