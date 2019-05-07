Хоккеист Столяров заключил двухлетний контракт со "Спартаком"

ТАСС, 7 мая. Российский нападающий Геннадий Столяров заключил контракт с московским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с 32-летним хоккеистом носит односторонний характер. Оно рассчитано до 30 апреля 2021 года.

Столяров в прошедшем сезоне выступал за подмосковный "Витязь". За клуб он провел 59 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 15 очков (5 шайб + 10 результативных передач). В плей-офф Кубка Гагарина хоккеист сыграл четыре встречи, не отметившись результативными действиями.

В КХЛ нападающий выступал за московское "Динамо", казахстанский "Барыс", ХК МВД, череповецкую "Северсталь", нижегородское "Торпедо", ЦСКА и нижнекамский "Нефтехимик". Всего Столяров провел 491 матч в КХЛ, набрав 164 очка (62+102). "Спартак" по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял седьмое место в таблице Западной конференции, в плей-офф столичная команда уступила петербургскому СКА в серии первого раунда со счетом 2-4.

29 апреля "Спартак" объявил о назначении на пост главного тренера команды бывшего наставника сборной России Олега Знарка. Соглашение с 56-летним специалистом заключено на один сезон с возможностью продления еще на год.

1 мая "Спартак" расстался с семью хоккеистами. Команду покинули защитники Всеволод Сорокин, Дмитрий Калинин, Михаил Григорьев, нападающие Бен Максвелл, Артем Воронин, Максим Трунев и Энвер Лисин, который подписал контракт с челябинским "Трактором". Ранее новые соглашения со "Спартаком" заключили нападающие Робин Ганзл, Мартиньш Карсумс, Максим Цыплаков, Антон Злобин, Артем Федоров, Илья Талалуев, Дмитрий Черных, защитники Максим Гончаров, Андрей Кутейкин, вратарь Юлиус Гудачек. 6 мая "Спартак" сообщил, что подписано новое соглашение с нападающим Александром Хохлачевым.