Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о трагедии в Шереметьеве

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Матчи 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнутся с минуты молчания в память о погибших в самолете, загоревшемся в аэропорту Шереметьево. Об этом журналистам на пресс-конференции по итогам 27-го тура сказал директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек.

"Матчи следующего тура начнутся с минуты молчания. Решение о том, носить ли траурные повязки, клубы будут принимать сами", - сказал Алексеев.

Следующий тур чемпионата России стартует 10 мая матчем между "Оренбургом" и екатеринбургским "Уралом". Завершится тур 12 мая встречей между санкт-петербургским "Зенитом" и ЦСКА.