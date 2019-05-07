{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Европейские игры-2019

Осипенко станет капитаном сборной России по самбо на Европейских играх в Минске

Соревнования у самбистов на Играх пройдут 22 и 23 июня
Артем Осипенко Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Артем Осипенко
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по спортивному самбо Артем Осипенко будет капитаном сборной России на II Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дмитрий Трошкин.

В состав мужской сборной вошли Андрей Кубарьков (весовая категория до 52 кг), Саян Хертек (57 кг), Руслан Багдасарян (62 кг), Никита Клецков (68 кг), Станислав Скрябин (74 кг), Андрей Перепелюк (82 кг), Сергей Рябов (90 кг), Альсим Черноскулов (100 кг) и Осипенко (свыше 100 кг).

Женскую команду России представят Елена Бондарева (до 48 кг), Диана Рябова (52 кг), Татьяна Казенюк (56 кг), Яна Костенко (60 кг), Екатерина Оноприенко (64 кг), Марина Мохнаткина (68 кг), Галина Амбарцумян (72 кг), Жанара Кусанова (80 кг) и Анна Балашова (свыше 80 кг).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования по самбо пройдут 22 и 23 июня.

Теги
Европейские игры-2019
Северный Кавказ
Россиянин Шкель установил мировой рекорд по подъему на обе вершины Эльбруса
Спортсмен прошел "крест" за 5 часов 49 минут
Читать полностью