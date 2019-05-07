Осипенко станет капитаном сборной России по самбо на Европейских играх в Минске

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Семикратный чемпион мира по спортивному самбо Артем Осипенко будет капитаном сборной России на II Европейских играх в Минске. Об этом ТАСС сообщил главный тренер команды Дмитрий Трошкин.

В состав мужской сборной вошли Андрей Кубарьков (весовая категория до 52 кг), Саян Хертек (57 кг), Руслан Багдасарян (62 кг), Никита Клецков (68 кг), Станислав Скрябин (74 кг), Андрей Перепелюк (82 кг), Сергей Рябов (90 кг), Альсим Черноскулов (100 кг) и Осипенко (свыше 100 кг).

Женскую команду России представят Елена Бондарева (до 48 кг), Диана Рябова (52 кг), Татьяна Казенюк (56 кг), Яна Костенко (60 кг), Екатерина Оноприенко (64 кг), Марина Мохнаткина (68 кг), Галина Амбарцумян (72 кг), Жанара Кусанова (80 кг) и Анна Балашова (свыше 80 кг).

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня, в них примут участие спортсмены из 50 стран, которые разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Соревнования по самбо пройдут 22 и 23 июня.