Россиянин Шкель установил мировой рекорд по подъему на обе вершины Эльбруса

НАЛЬЧИК, 7 мая. /ТАСС/. Россиянин Виталий Шкель установил мировой рекорд по подъему и спуску на обе вершины высшей точки Европе - горы Эльбрус. Так называемый "крест" он прошел за 5 часов 49 минут. Забег состоялся во вторник в рамках международного фестиваля экстремального спорта Red Fox Elbrus Race - 2019, сообщил ТАСС директор фестиваля Евгений Колчанов.

"Сегодня гора благоволила участникам забега и позволила побить рекорды. Россиянин Виталий Шкель сделал так называемый "крест" по маршруту "поляна Азау - западная вершина Эльбруса - восточная вершина Эльбруса - спуск вниз до поляны Азау" за 5 часов 49 минут 35 секунд. Виталий сегодня спонтанно решил пробежать этот маршрут и установил мировой рекорд по преодолению двух вершин одновременно и спуску вниз", - сказал он.

В 2015 году спортсмен добежал до вершины Эльбруса за 3 часа 29 минут, установив мировой рекорд по скоростному восхождению, который был побит в 2017 году эквадрцем Карлом Эглафом.

В программу фестиваля в Кабардино-Балкарии входят ски-альпинизм, скайраннинг и снегоступинг.спортсме