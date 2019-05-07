Теннисист Медведев уступил Пелье в первом раунде турнира ATP в Мадриде

ТАСС, 7 мая. Российский теннисист Даниил Медведев проиграл аргентинцу Гуидо Пелье в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии Masters 1000 в Мадриде. Призовой фонд соревнований составляет €7,3 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 6:3 в пользу 28-летнего Пельи, занимающего 26-е место в рейтинге ATP. 23-летний россиянин, посеянный на турнире под 12-м номером, не смог повторить успех прошлого выступления на Masters 1000 в Монте-Карло, где ему удалось дойти до полуфинала.

Во втором раунде Пелья сыграет против швейцарца Стэна Вавринки.

Медведев является победителем четырех турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг на Открытом чемпионате Австралии 2019 года. В рейтинге ATP Медведев занимает 14-е место.

Masters 1000 - серия из девяти теннисных турниров, которые проводятся ATP в течение года по всему миру. Категория является второй по престижности в мужском теннисе после турниров серии Большого шлема. Соревнования в Мадриде завершатся 12 мая.