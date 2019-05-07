Хоккеисты сборной России прошли курс подготовки пилотов истребителей

ТАСС, 7 мая. Летчики высшего пилотажа "Русские витязи" провели курс подготовки пилотов боевых истребителей для игроков сборной России по хоккею. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Во вторник сборная России посетила военный аэродром "Кубинка" в Московской области.

"Сегодня национальная сборная России посетила военный аэродром "Кубинка", где под руководством летчиков высшего пилотажа "Русские витязи" прошла курс подготовки пилотов боевых истребителей", - говорится в сообщении.

"Русские витязи" базируются в подмосковной Кубинке и выступают на строевых истребителях МиГ-29 и Су-30СМ соответственно. От обычных самолетов их машины отличаются только окраской.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии. Первый матч подопечные Ильи Воробьева проведут 10 мая против команды Норвегии, начало - 17:15 мск.