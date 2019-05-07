Хоккеист "Йокерита" Анттила будет капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира

ТАСС, 7 мая. Нападающий хельсинкского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Йокерит" Марко Анттила выбран капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира, который пройдет в Словакии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Федерации хоккея Финляндии.

Ассистентами капитана стали защитник и форвард "Йокерита" Микко Лехтонен и Вели-Матти Савинайнен соответственно. Тренерский штаб сборной Финляндии включил в состав пятерых игроков клубов КХЛ: помимо Анттилы, Лехтонена и Савинайнена, защитника Миику Койвисто из московского "Динамо" и нападающего "Йокерита" Сакари Маннинена. Национальную хоккейную лигу (НХЛ) представят два игрока. Полностью состав из 25 хоккеистов выглядит следующим образом:

вратари: Кевин Ланкинен ("Рокфорд", Американская хоккейная лига), Вейни Вехвиляйнен ("Кярпят"), Юсси Олкинуора ("Пеликанс");

защитники: Микко Лехтонен ("Йокерит", КХЛ), Оливер Каски ("Пеликанс"), Хенри Йокихарью ("Чикаго", НХЛ), Петтери Линдбом ("Лозанна", Швейцария), Миика Койвисто ("Динамо", Москва, КХЛ), Атте Охтамаа, Яни Хаканпяя (оба - "Кярпят"), Никко Миккола ("Сан-Антонио", АХЛ);

нападающие: Марко Анттила, Сакари Маннинен, Вели-Матти Савинайнен (все - "Йокерит", КХЛ), Артту Иломяки ("Лукко"), Кристиан Куусела, Нико Ойямяки (оба - "Таппара"), Юхани Тюрвайнен (ХИФК), Каапо Какко (ТПС), Тони Раяла ("Биль", Швейцария), Эту Луостаринен ("КалПа"), Йоэль Кивиранта ("Спорт"), Йере Саллинен ("Эребру", Швеция), Харри Песонен ("Лангнау", Швейцария), Юхо Ламмикко ("Флорида, НХЛ).

Чемпионат мира в Братиславе и Кошице пройдет с 10 по 26 мая. Финские хоккеисты сыграют в группе А против сборных Канады, США, Германии, Словакии, Дании, Франции и Великобритании.