Вход на Российско-китайские молодежные игры в Самаре будет бесплатным

ТАСС, 7 мая. Вход на соревнования VIII Российско-китайских молодежных игр в Самаре будет бесплатным для всех посетителей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства Самарской области по итогам заседания организационного комитета по подготовке и проведению Игр.

"Я хочу отметить, что Игры - это развитие и популяризация спорта в Самарской области, культурный обмен между жителями двух стран. Крайне важно, что любой желающий сможет свободно попасть на соревнования, посмотреть на состязания молодых талантливых спортсменов - вход будет бесплатным", - цитирует пресс-служба слова заместителя председателя правительства Самарской области Александра Фетисова.

Он добавил, что регион основательно готовится к проведению мероприятия: прорабатываются различные аспекты - от транспортной логистики и работы волонтеров до обеспечения участников питьевой водой. "У нас есть бесценный опыт чемпионата мира по футболу, который, безусловно, нам помогает. Наша задача - организовать все на высочайшем уровне, это вопрос престижа региона и страны", - уточнил Фетисов.

Как сообщалось ранее, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценивал проведение Российско-китайских молодежных игр в Самаре в 15 млн рублей.

В начале апреля на заседании подкомиссии по сотрудничеству в области спорта Российско-китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству заместитель министра спорта России Сергей Косилов и заместитель главного Госуправления по физической культуре и спорту Китая Гао Чжидэн подписали соглашение о проведении в Самаре VIII Российско-китайских молодежных летних игр.

Российско-китайские молодежные игры пройдут с 15 по 22 июня. Спортсмены будут соревноваться в восьми видах спорта - художественной гимнастике, плавании, велоспорте, женском гандболе, пляжном волейболе, тхэквондо, футболе, бадминтоне. В Играх примут участие по 158 спортсменов от каждой стороны в возрасте 13-19 лет.