СМИ: Международная федерация плавания может отстранить чемпионку ОИ Мейлутите

ТАСС, 7 мая. Международная федерация плавания (FINA) может дисквалифицировать олимпийскую чемпионку 2012 года в плавании на 100 метров брассом представительницу Литвы Руту Мейлутите за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает литовский портал Lrytas.

22-летняя спортсменка была не доступна для допинг-офицеров по указанному адресу более одного часа в третий раз за последние 12 месяцев. В соответствии с правилами, предусмотренными Всемирным антидопинговым кодексом, и антидопинговыми правилами Литвы, спортсмены должны предоставлять информацию о своем местонахождении. Она должна быть закреплена в системе антидопингового контроля спортсменов (ADAMS).

Помимо золотой награды Олимпийских игр, в активе Мейлутите золотая и две серебряные медали чемпионатов мира. Также она дважды становилась чемпионкой Европы и один раз - серебряным призером европейского первенства. На мировом первенстве по плаванию на короткой воде спортсменка завоевала две золотые и две серебряные медали.