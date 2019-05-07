Кен Холланд стал новым генменеджером клуба НХЛ "Эдмонтон"

ТАСС, 7 мая. Кен Холланд назначен на пост генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон". Об этом во вторник сообщила пресс-служба лиги.

63-летний специалист также будет занимать пост президента клуба по хоккейным операциям. В январе был отправлен в отставку прежний генменеджер "Эдмонтона" Питер Чиарелли, занимавший этот пост с апреля 2015 года. Исполняющим обязанности генменеджера был назначен его помощник Кит Гретцки.

"Я очень счастлив присоединиться к "Эдмонтону". Верю, что мы сможем создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности разработать план, который сделает "Ойлерз" стабильно успешной командой", - сказал Холланд.

Холланд провел в НХЛ четыре матча - один за "Хартфорд Уэйлерс" (ныне "Каролина") и еще три за "Детройт", большую часть карьеры он выступал в клубах Американской хоккейной лиги (АХЛ). В июле 1997 года он был назначен на должность генерального менеджера и исполнительного вице-президента "Детройта", до этого он занимал в клубе должность помощника генменеджера и директора по скаутингу, в последний год его работы на этом посту по инициативе главного тренера команды Скотти Боумена была создана "Русская пятерка", куда вошли Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. За период работы Холланда на посту генменеджера "Детройт" три раза становился обладателем Кубка Стэнли, десять раз выигрывал Центральный дивизион и четыре раза - Президентский кубок. Холланд покинул эту должность 19 апреля, на его место был назначен Стив Айзерман.

Холланд был заместителем директора по подготовке сборной Канады по хоккею к Олимпийским играм в Ванкувере 2010 года, которые стали победными для команды. В 2011 году специалист получил американское гражданство.

В текущем сезоне "Эдмонтон" не вышел в плей-офф НХЛ. В регулярном чемпионате команда заняла 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 79 очков. Последний раз клуб из Эдмонтона участвовал в плей-офф в сезоне-2016/17, уступив во втором раунде "Анахайму" с общим счетом 3-4.