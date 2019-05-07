СМИ: "Реал" предложил €280 млн за футболиста ПСЖ Мбаппе

ТАСС, 7 мая. Испанский футбольный клуб "Реал" сделал предложение по трансферу нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание The Sun.

По информации источника, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан надеется завершить сделку этим летом. Клуб из Мадрида готов потратить на переход 20-летнего француза €280 млн. Также приоритетными целями "Реала" на трансферном рынке являются 28-летний полузащитник английского "Челси" Эден Азар и 26-летний полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 41 матч во всех турнирах и забил 36 голов. Азар провел в нынешнем сезоне в составе "Челси" 49 матчей во всех турнирах, отличившись 19 раз. В активе Погба 46 матчей в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед", в которых он забил 16 голов.

Нынешний трансферный рекорд принадлежит "Пари Сен-Жермен", который потратил на приобретение бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" €222 млн. Трансфер Мбаппе из "Монако" в ПСЖ оценивается в €180 млн.