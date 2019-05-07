БК "Химки" увеличил преимущество над "Астаной" в четвертьфинальной серии Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 7 мая. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" на домашнем паркете обыграли "Астану" со счетом 94:64 во втором матче 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 19 очков. У "Астаны" самым результативным стал американский защитник Стивен Холт (15).

Швед стал первым игроком в Единой лиге ВТБ, который набрал 2500 очков в играх турнира.

Счет в серии до трех побед стал 2-0 в пользу "Химок". Первый матч завершился со счетом 82:59. Следующий матч пройдет 10 мая на площадке "Астаны".