Директор ФК "Тамбов" опроверг информацию о долгах перед ФНЛ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб "Тамбов" не имеет долгов перед Олимп - Футбольной национальной лигой (ФНЛ). Об этом заявил ТАСС спортивный директор клуба Павел Худяков.

Ранее в СМИ появилась информация, что Российский футбольный союз предупредил руководство клуба о необходимости погашения долгов перед ФНЛ, иначе клуб не сможет получить лицензию на участие в премьер-лиге.

"Эта информация - полная чушь, все долги давно погашены, с деньгами у клуба все нормально, проблем с финансированием у "Тамбова" не было. Может быть, кто-то специально запускает подобные слухи", - сказал Худяков.

За три тура до конца чемпионата "Тамбов" имеет 67 очков и занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ, уступая по разнице мячей "Сочи", набравшим такое же количество баллов. Первые две команды напрямую выйдут в премьер-лигу.