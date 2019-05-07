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Футбол в Англии

Бывший футболист "Динамо" Нуну номинирован на звание лучшего тренера чемпионата Англии

На награду также претендуют Хосеп Гвардиола, Юрген Клопп и Маурисио Почеттино

ТАСС, 7 мая. Главный тренер "Вулверхэмптона" португалец Нуну номинирован на награду лучшему тренеру сезона в чемпионате Англии. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sport.

Помимо Нуну, на награду претендуют главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола, немец Юрген Клопп ("Ливерпуль") и аргентинец Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

"Вулверхэмптон" с Нуну в прошлом сезоне занял первое место во втором дивизионе чемпионата Англии, в текущем сезоне после 37 туров клуб занимает седьмое место в премьер-лиге, набрав 57 очков. Также "Вулверхэмптон" дошел до полуфинала Кубка Англии, где уступил "Уотфорду" (2:3).

Нуну в 2005 году перешел в московское "Динамо" из "Порту", в составе столичной команды он провел 11 матчей, в которых пропустил 17 голов и дважды отстоял "на ноль".

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