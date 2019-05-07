Клопп: победа "Ливерпуля" над "Барселоной" в ЛЧ говорит о том, что в футболе возможно все

ТАСС, 8 мая. Итоговый результат двухматчевого противостояния между английским "Ливерпулем" и испанской "Барселоной" свидетельствует о том, что в футболе возможно выбраться даже из самой безвыходной ситуации. Такое мнение высказал главный тренер британского клуба Юрген Клопп, чьи слова приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во вторник "Ливерпуль" после поражения в первом матче полуфинала Лиги чемпионов со счетом 0:3 смог обыграть "Барселону" (4:0) в ответной встрече. Благодаря этому английская команда во второй раз подряд вышла в финал турнира.

"Это было сочетание таланта и невероятного желания, какого я не видел прежде. В таких матчах ты должен быть полностью уверен в себе. [Дивок] Ориги и [Джорджиньо] Вейналдум выходили не так часто, не ощущали игрового ритма и всех этих вещей, но такая встреча очень важна для них и для всей команды. Это свидетельствует, что в футболе все возможно, реально выбраться даже из безвыходной ситуации", - сказал Клопп.

Соперником "Ливерпуля" в финале станет победитель матча между голландским "Аяксом" и английским "Тоттенхэмом". В первой встрече в гостях выиграла голландская команда (1:0). Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".