Хоккеист "Бостона" Макэвой дисквалифицирован на один матч за удар соперника в голову

ТАСС, 8 мая. Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Чарли Макэвой дисквалифицирован на один матч за удар в голову игрока "Коламбуса" Джоша Андерсона во встрече плей-офф. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В конце второго периода шестого матча серии полуфинала Восточной конференции НХЛ с "Коламбусом" (3:0, 4-2) Макэвой пытался провести силовой прием против Андерсона. Однако защитник попал плечом в голову форварду соперника, после чего тот упал на лед и долго не мог подняться. Макэвой получил за это нарушение малый штраф - 2 минуты.

Защитник пропустит первую игру финала Восточной конференции против "Каролины". Она состоится 11 мая на домашней площадке "Бостона".

Макэвой провел 54 матча в регулярном чемпионате текущего сезона. На его счету 28 (7 шайб + 21 передача) очков. В плей-офф защитник отыграл 13 встреч, набрав 6 (1+5) баллов за результативность.