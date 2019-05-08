"Сент-Луис" вышел в полуфинал плей-офф НХЛ, обыграв "Даллас" во втором овертайме

ТАСС, 8 мая. "Сент-Луис" дома одержал победу над "Далласом" в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и вышел в финал Западной конференции. Встреча завершилась во втором овертайме со счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Винс Данн (14-я минута) и Патрик Марун (86). У проигравших отличился Матс Цуккарелло (16).

Российские нападающие "Сент-Луиса" Иван Барбашев и Владимир Тарасенко очков во встрече не набрали. Форвард "Далласа" Александр Радулов также не отметился результативными действиями. Лучшим игроком встречи стал Марун (1+0). Второй звездой был признан голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон (29 сейвов), третьей - вратарь "Далласа" Бен Бишоп (52 сейва).

В сезоне-2015/16 команды встречались между собой на этой же стадии. Тогда для выявления победителя тоже понадобилось семь матчей. По итогам серии сильнее оказался "Сент-Луис".

В финале Западной конференции "Сент-Луис" встретится с лучшей командой из пары "Сан-Хосе" - "Колорадо". В их серии счет ничейный - 3-3. Решающий матч пройдет в ночь на 9 мая на площадке "Сан-Хосе".