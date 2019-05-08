Этапы Кубка мира по горным лыжам сезона-2020/2021 среди паралимпийцев пройдут на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Сахалинская область выбрана Международным паралимпийским комитетом для проведения этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне-2020/2021. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко в Instagram.

"Вчера в Белграде (Сербия) прошло заседание Международного паралимпийского комитета. По его итогам Сахалинскую область выбрали для проведения этапов Кубка мира в 2020 и 2021 годах. Раньше в России состязания такого уровня принимал только Сочи в 2014 году. Сахалин в очередной раз подтвердил, что готов принимать крупные международные соревнования", - написал Лимаренко.