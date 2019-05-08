Этапы Кубка мира по горным лыжам сезона-2020/2021 среди паралимпийцев пройдут на Сахалине

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 мая. /ТАСС/. Сахалинская область выбрана Международным паралимпийским комитетом для проведения этапов Кубка мира по горнолыжному спорту в сезоне-2020/2021. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Валерий Лимаренко в Instagram.
"Вчера в Белграде (Сербия) прошло заседание Международного паралимпийского комитета. По его итогам Сахалинскую область выбрали для проведения этапов Кубка мира в 2020 и 2021 годах. Раньше в России состязания такого уровня принимал только Сочи в 2014 году. Сахалин в очередной раз подтвердил, что готов принимать крупные международные соревнования", - написал Лимаренко.
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Отличные новости! Буквально вчера в Белграде прошло заседание международного Паралимпийского комитета, по итогам которого Сахалинскую область выбрали для проведения этапов Кубка Мира в 2020-2021 годах, а в 2022-м — для финала по горнолыжному спорту! Соревнования пройдут на склонах «Горного воздуха» в 5 дисциплинах. Раньше в России состязания такого уровня принимал только Сочи в 2014 году. Сахалин в очередной раз подтвердил, что готов принимать крупные международные соревнования!
По информации главы региона, в 2022 году в области также пройдет финал Кубка мира по горнолыжному спорту. Соревнования состоятся на склонах спортивно-туристического комплекса "Горный воздух" в пяти дисциплинах.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на соревнования в область приедут спортсмены из более чем 20 стран мира, а также чемпионы и призеры Паралимпийских игр, именитые судьи. В рамках этапов на Сахалине пройдут обучающие семинары для тренеров и спортсменов под руководством специалистов мирового уровня.
Организационным сопровождением мероприятия будут заниматься Министерство спорта РФ, Паралимпийский комитет РФ и Международный паралимпийский комитет. Будет организована видеотрансляция в 40 странах мира.