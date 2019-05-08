Боксер Ярд еще не подписал контракт на поединок с Ковалевым

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Британец Энтони Ярд еще не подписал контракт на поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Сергеем Ковалевым. Об этом ТАСС сообщила президент промоутерской компании Main Events Кэти Дува, представляющая интересы россиянина.

Поединок должен пройти 29 июня в России.

"Ничего еще не утверждено. Мы находимся в переговорном процессе", - сказала Дува.

Ранее WBO назначила Ярда официальным претендентом на титул Ковалева. Организация дала боксерам 30 дней на проведение переговоров.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.