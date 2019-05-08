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IBU намерен создать независимый орган по контролю за соблюдением правил организации

Орган будет заниматься централизованным управлением всеми вопросами, которые касаются "честности" биатлона и соблюдения правил, в том числе антидопинговых и этических

ТАСС, 8 мая. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение создать независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом - Biathlon Integrity Unit (BIU). Об этом сообщает пресс-служба IBU.

Отмечается, что новое ведомство будет заниматься централизованным управлением всеми вопросами, которые касаются "честности" биатлона и соблюдения правил, в том числе антидопинговых и этических. Кроме того, BIU будет пресекать любые попытки манипулирования результатами. IBU рассчитывает, что это подразделение будет не только бороться с уже случившимися правонарушениями, но и поможет избежать их в дальнейшем. Отмечается, что вопрос создания BIU будет вынесен на чрезвычайный конгресс IBU осенью текущего года.

"Наша деятельность направлена на защиту целостности биатлона, крайне важно, чтобы у нас были надежные меры для защиты нашего вида спорта. Создание независимого органа по контролю за соблюдением правил будет способствовать надежному и эффективному рассмотрению всех предполагаемых нарушений, - сказал глава IBU Оле Далин. - Опыт и знания, которые будут накапливаться в этом подразделении, помогут нам проводить образовательную и профилактическую работу среди спортсменов, национальных федераций и официальных лиц".

Похожий орган был создан Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) летом 2017 года, он носит название Athletics Integrity Unit (AIU). Это подразделение также действует независимо от IAAF.

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