ФХР объявила предварительный состав сборной России на чемпионат мира в Словакии

ТАСС, 8 мая. Федерация хоккея России (ФХР) огласила предварительный состав национальной команды на чемпионат мира в Словакии. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В список вошли 27 хоккеистов. В заявку на чемпионат мира войдут 25 игроков. ФХР отмечает, что окончательная заявка будет названа в Братиславе.

Предварительный состав сборной России:

вратари - Андрей Василевский, Александр Георгиев, Илья Сорокин;

защитники - Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Артем Блажиевский, Александр Елесин, Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Сергачев;

нападающие - Иван Телегин, Александр Овечкин, Евгений Малкин, Сергей Андронов, Артем Анисимов, Сергей Плотников, Михаил Григоренко, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Кирилл Капризов, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Александр Барабанов, Никита Гусев.

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.