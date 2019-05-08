Баскетболист "Автодора" Михайловский признан лучшим молодым игроком сезона Единой лиги ВТБ

ТАСС, 8 мая. Российский защитник саратовского баскетбольного клуба "Автодор" Никита Михайловский признан лучшим молодым игроком чемпионата Единой лиги ВТБ-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Обладатель титула "Лучшему молодому игроку" определялся среди баскетболистов, родившихся не раньше 1997 года.

"Спасибо лиге за это признание. Сезон у "Автодора" сложился не так, как мы все хотели - были тяжелые победы, но также были матчи, в которых мы не имели права проигрывать. При этом хочу поблагодарить президента и тренера "Автодора" за доверие и поддержку, а также партнеров и весь персонал клуба. В следующем сезоне мы докажем, что способны на большее", - заявил Михайловский.

18-летний защитник провел за "Автодор" 26 матчей, в которых в среднем за 15,5 минут на площадке набирал 5,5 очка, делал 2,2 подбора и 0,7 передачи, зарабатывая при этом 5,7 баллов за эффективность действий. Лучший матч в этом сезоне Михайловский провел против эстонского "Калева" (112:109). За 28 минут на площадке россиянин записал на свой счет 22 очка с показателем эффективности 20.

В регулярном чемпионате текущего сезона Единой лиги ВТБ "Автодор" занял 11-е место с девятью победами и 17 поражениями и не вышел в плей-офф.