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Теннисист Циципас выразил соболезнования родным погибших в аэропорту Шереметьево

В результате катастрофы самолета "Аэрофлота" "Сухой Суперджет" погиб 41 человек

ТАСС, 8 мая. Греческий теннисист Стефанос Циципас выразил соболезнования всем пострадавшим в катастрофе самолета "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила в среду "Газета.Ru" со ссылкой на страницу спортсмена в Twitter.

"Ценность человеческой жизни намного важнее моих побед, которые еще вчера казались мне такими важными. До слез жаль погибших в страшной трагедии, сочувствую всем, кого коснулось это горе", - написал 20-летний Циципас на русском языке.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево в результате катастрофы самолета "Аэрофлота" "Сухой Суперджет", следовавшего рейсом Москва - Мурманск, погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 человек.

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