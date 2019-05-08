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Хоккеист Радулов не сможет сыграть за сборную России на ЧМ из-за травмы

Клуб НХЛ "Даллас", где выступает форвард, в ночь на среду вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли
Александр Радулов AP Photo/Jeff Roberson
Описание
Александр Радулов
© AP Photo/Jeff Roberson

ТАСС, 8 мая. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Даллас" Александр Радулов не сыграет за сборную России на чемпионате мира в Словакии из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"Даллас" завершил выступление в плей-офф НХЛ в ночь на среду, проиграв в седьмом матче серии второго раунда "Сент-Луису" (1:2 2ОТ).

"Во время выступления в плей-офф НХЛ Радулов постоянно был на связи со штабом сборной, - говорится в сообщении. - Форвард сообщил, что играл с травмой, по этой причине он не сможет принять участие в ЧМ в Братиславе. Желаем скорейшего выздоровления, хорошей подготовки к сезону и удачи".

Чемпионат мира пройдет в Словакии с 10 по 26 мая.

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