Более 1,5 тыс. спортсменов прошли в следующий этап чемпионата АССК России

ТАСС, 8 мая. Свыше 1,5 тыс. спортсменов прошли отборочный этап чемпионата Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В соревнованиях приняли участие почти 37 тыс. российских студентов. Состязания проводились на протяжении учебного сезона-2018/19 в 65 регионах страны. Свои силы в них попробовали представители 212 российских вузов и свыше 50 средних профессиональных учебных заведений. В этом году впервые в соревнованиях АССК приняли участие обучающиеся средних профессиональных учебных заведений.

"Примечательно, что ребята из колледжей и техникумов сами вышли к нам с инициативой участвовать в чемпионате ассоциации. В отличие от студентов вузов, у них нет такого количества мероприятий всероссийского уровня для спортсменов-любителей, но есть большое желание быть сопричастными к крупнейшим молодежным событиям, а также заниматься спортом. В этом сезоне обучающиеся профессиональных образовательных организаций стали создавать свои студенческие спортивные клубы и вступать в АССК России. Специально для них мы создали отдельный дивизион в структуре чемпионата", - заявил председатель АССК России Вячеслав Морозов.

В следующий этап смогли пройти 1 600 спортсменов. Они отправятся на фестиваль "Наш выбор - спорт!", в рамках которого пройдет финал чемпионата АССК России (Казань, 29 мая - 2 июня). По условиям отборочного этапа чемпионата АССК, активисты студенческих спортивных клубов должны были провести соревнования среди команд своего учебного заведения. Причем путевку в финал клуб мог получить лишь в случае, если состязания он провел качественно, с привлечением достаточного количества команд и болельщиков.

Чемпионат АССК России - традиционное состязание для студентов, занимающихся спортом на любительском уровне. Атлеты соревнуются в пяти самых популярных и доступных в рамках инфраструктуры большинства учебных заведений видах спорта: в футболе, баскетболе, волейболе, настольном теннисе и шахматах. Главная цель чемпионата - привлечь к занятиям физкультурой и спортом как можно большее количество обучающихся, вне зависимости от наличия у них спортивных достижений в прошлом.

Ассоциация студенческих спортивных клубов России была создана в 2013 году. Она является официальной общероссийской молодежной общественной организацией, призванной развивать массовый студенческий спорт.