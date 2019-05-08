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Роман Ротенберг: сборная России по хоккею с каждым днем на ЧМ будет все лучше и лучше

Глава штаба национальной команды отметил, что в составе собраны лучшие хоккеисты на сегодняшний день

НОВОГОРСК /Московская область/, 8 мая. /ТАСС/. Сборная России будет становиться лучше с каждым днем на чемпионате мира по хоккею. Такое мнение журналистам в среду высказал глава штаба национальной сборной и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.

В среду в подмосковном Новогорске прошла презентация состава национальной сборной на предстоящее мировое первенство.

"Проведена большая работа, целый год работали, набирали команду, по крупицам. Сейчас в команде собраны лучшие хоккеисты страны на сегодняшний день, - сказал Ротенберг. - На бумаге это лучшая команда, но сейчас пришло время доказать это на деле. Идет ежедневная кропотливая работа, с каждым днем эта команда будет все лучше и лучше".

Чемпионат мира пройдет с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Сборная России на предварительной стадии сыграет в группе В с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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