ФИФА частично удовлетворила апелляцию "Челси" на запрет на регистрацию новых футболистов

ТАСС, 8 мая. Апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) частично удовлетворил апелляцию английского "Челси" на запрет регистрировать новых игроков. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Запрет на регистрацию новых игроков не будет распространяться на женскую и мини-футбольную команду "Челси", также клуб сможет расставаться с футболистами без ограничений. Однако клуб все еще не имеет права подписывать футболистов до января 2020 года из-за нарушений, связанных с регистрацией и трансферами несовершеннолетних футболистов.

Также ФИФА оставила в силе штраф "Челси" в размере 600 тысяч швейцарских франков.

"Челси" может обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).