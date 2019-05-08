Чемпион мира по боксу Бетербиев признался, что готов провести бой с Ковалевым

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг россиянин Артур Бетербиев готов провести поединок против обладателя титула Всемирной боксерской организации (WBO) соотечественника Сергея Ковалева. Об этом Бетербиев заявил ТАСС в среду.

В ночь на воскресенье Бетербиев защитил титул чемпиона мира IBF, нокаутировав американца Радивойе Калайджича в пятом раунде.

"Со всеми готов боксировать, - сказал Бетербиев. - Гвоздик, Бивол или Ковалев - без разницы. С Ковалевым было бы интересно побоксировать. У нас с ним есть предыстория, которую он сам, можно сказать, поднял".

Ближайший поединок Ковалева запланирован на 29 июня.

В активе Бетербиева 14 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.