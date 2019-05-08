УЕФА представил европейским ассоциациям проект новой Лиги чемпионов

ТАСС, 8 мая. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на встрече в швейцарском Ньоне представил проект Лиги чемпионов, который может быть реализован в 2024 году. Об этом сообщает французское агентство AFP.

Согласно проекту, в групповом этапе Лиги чемпионов появится четыре группы по восемь команд. Это позволит значительно увеличить количество матчей в еврокубках. Также новая система будет более благосклонна к ведущим клубам.

"Когда в 2016 году Лига чемпионов в последний раз менялась, УЕФА критиковали за то, что он не посоветовался со всеми сторонами. Вскоре после этого я стал президентом и настоял на том, чтобы любые будущие изменения были предметом консультаций. Сегодняшняя встреча служит еще одним тому доказательством. Важно помнить, что, несмотря на множество разговоров в СМИ, ничего еще не решено, на данный момент у нас есть только идеи и мнения", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

"Наша задача - найти решение, которое отражает изменения в футболе, сохраняет мировые позиции турниров УЕФА как наиболее привлекательных и зрелищных и при этом обеспечивает европейскому футболу существенные выплаты солидарности. Важно также не забывать, что УЕФА - единственная организация, которая отвечает за футбол во всей Европе. Наши турниры являются единственным источником перераспределения доходов между большими и малыми странами, клубы из 55 национальных ассоциаций получают выплаты солидарности от Лиги чемпионов в размере €240 млн. Мы будем руководствоваться этим при проектировании наших турниров, чтобы защищать и развивать европейский футбол", - добавил Чеферин.