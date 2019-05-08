СМИ: ФИФА исследует возможность зарабатывать на рекламе во время использования VAR

ТАСС, 8 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) изучает варианты использования времени, которое тратится на использование системы видеоассистента рефери (VAR), для дополнительного заработка на рекламе. Об этом сообщило в среду издание The Drum со ссылкой на газету Financial Times.

Отмечается, что некоторое количество компаний обратилось в ФИФА с просьбой предоставить возможность размещать рекламу во время таких незапланированных перерывов. "Большая часть рекламы размещается не в игровое время, а VAR используется прямо во время игры, а для спонсоров это мечта", - отметил спортивный маркетолог Тим Крау.

Кроме того, было подсчитано, что во время чемпионата мира 2018 года, который проходил в России, на использование VAR потребовалось в общей сложности около 27 минут эфирного времени, а стоимость минуты эфира для рекламодателей во время крупных турниров может достигать £600 тыс. в минуту.

Тестирование VAR было одобрено в 2016 году. В 2017 году система использовалась на Кубке конфедераций, в 2018-м была применена на чемпионате мира в России. На данный момент система VAR применяется в чемпионатах Италии, Германии, Испании, а также в Лиге чемпионов. В российских соревнованиях система впервые была применена во время первых матчей полуфинала Олимп - Кубка России сезона-2018/19 "Локомотив" - "Ростов" (2:2) и "Урал" - "Арсенал" (1:0), которые прошли в начале апреля.