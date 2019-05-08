Горнолыжница из Гаити планирует принять участие в Олимпиаде-2022

ТАСС, 8 мая. Горнолыжница из Гаити Селин Марти планирует принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Inside the Games.

Отмечается, что спортсменка, которой в апреле исполнилось 40 лет, собирается также выступить на чемпионате мира по лыжным видам спорта 2021 года в Италии. Она может стать первой лыжницей из Гаити, которая примет участие в Играх.

"Пока мое тело в порядке, я буду продолжать выступать, - сказала Марти. - Я хотела бы поехать на следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта, а потом исполнить свою мечту и представлять Гаити на Олимпийских играх в Пекине. Думаю, мы сможем увидеть флаг Гаити в Пекине".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.