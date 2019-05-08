Блаттер намерен через суд вернуть коллекцию часов, которую оставил в офисе ФИФА

ТАСС, 8 мая. Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер намерен подать в суд на организацию. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание New York Times.

В частности, швейцарец хочет вернуть коллекцию часов, которую он оставил в офисе и не может получить с момента своего отстранения. Блаттер планирует включить данное требование в иск, который будет содержать требование о выплате ему пенсии.

"Это вопрос уважения, это вывело меня из себя. Я считаю, что вернуть мои личные вещи - не слишком большая просьба", - сказал Блаттер.

В конце 2015 года Блаттер, руководивший организацией с 1998 по 2015 год, и Мишель Платини, занимавший должность вице-президента ФИФА, были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков (около €1,7 млн) из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил срок дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет, а в мае 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию француза, оставив в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.