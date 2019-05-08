Главный тренер "Тоттенхэма" Почеттино назвал футболистов своей команды героями

ТАСС, 9 мая. Главный тренер английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Маурисио Почеттино после ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с амстердамским "Аяксом" назвал игроков своей команды героями. Слова специалиста приводит пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

В среду "Тоттенхэм" обыграл "Аякс" со счетом 3:2, встреча прошла в Амстердаме. Первый матч завершился победой "Аякса" со счетом 1:0, а после стартового тайма ответной игры "Тоттенхэм" проигрывал с разницей в два гола. Победный мяч английский клуб забил на шестой добавленной ко второй половине встречи минуте.

"Сейчас тяжело говорить, спасибо футболу, спасибо моим игрокам, - сказал Почеттино. - У меня есть группа игроков, которых можно назвать героями. Второй тайм был фантастическим. Спасибо футболу, ведь без него невозможно испытывать такие эмоции".

"На соревнованиях подобного уровня, в таком волшебном турнире все случается. Я чрезвычайно благодарен за возможность быть тренером, быть в футболе, переживать подобные моменты. Это и для моей семьи тоже - для тех людей, кто поддерживает нас. Нам нужно теперь быть готовыми к следующей игре в воскресенье, а затем к матчу в Мадриде", - добавил аргентинский специалист.

Также Почеттино отметил полузащитника своей команды Лукаса Моуру, который забил три мяча. "Он заслужил этот хет-трик, он потрясающий парень. Иметь возможность играть в финале - это фантастика", - сказал тренер "Тоттенхэма".

Финал Лиги чемпионов пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" 1 июня. Соперником "Тоттенхэма" станет другой английский клуб - "Ливерпуль".